GIULIANOVA (TE) – Ieri mattina il Sindaco Jwan Costantini ha fatto visita al reparto di Allergologia dell’Ospedale di Giulianova “Maria SS. dello Splendore”. Nel ringraziare il responsabile Paolo Calafiore e tutto il personale medico e paramedico per l’ottimo lavoro svolto, ha fatto loro dono di un quadro raffigurante una veduta della città di Giulianova. Il primo cittadino ha espresso la volontà di regalare una immagine simile a tutti i reparti del nosocomio giuliese, come buon augurio per il futuro.

Giulianova, il Sindaco Costantini visita il reparto di Allergologia dell’Ospedale ultima modifica: da