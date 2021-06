Giulianova, ex Colonia Rosa Maltoni: al via lavori di pulizia e manutenzione

GIULIANOVA – Sono partiti oggi gli interventi di manutenzione del verde, di pulizia e messa in sicurezza alla ex Colonia Rosa Maltoni di Giulianova.

“Si ringrazia l’Invimit (Investimenti Immobiliari Italiani Sgr spa), che dal 2018 gestisce la proprietà dell’edificio storico giuliese, per aver accolto le nostre richieste – dichiara il sindaco Jwan Costantini – ed aver dato seguito alle promessa fatte, iniziando oggi ad intervenire sulla cura del verde. Sarà nostra premura controllare tutti gli interventi che interesseranno la ex Rosa Maltoni. Tra questi, partiranno a giorni, i lavori di messa in sicurezza del cancello e del recinto esterno. La struttura storica certamente ritroverà decoro in attesa di una nuova destinazione d’uso”.