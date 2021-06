Castelnuovo Vomano – Rieti in diretta: dove vedere la partita

CASTELNUOVO VOMANO – Penultima giornata del girone F di serie D e terzultima gara stagionale per il Castelnuovo Vomano, che ospita mercoledì 16 giugno il Rieti prima del recupero di venerdì 18 giugno in casa della Recanatese e dell’ultima gara di campionato a Giulianova domenica 20 giugno.

Ancora squalificati mister Guido Di Fabio e il capitano Terrenzio (per il quale nella giornata di mercoledì si aspetta il pronunciamento della Procura Federale sul ricorso presentato per far ridurre la squalifica stessa), rientrerà Faggioli e inoltre D’Egidio tornerà a pieno regime dopo lo spezzone di Porto Sant’Elpidio; ancora 5 comunque gli assenti in recupero dalla Covid.

Ormai ridottissime le speranze playoff, l’allenatore dei neroverdi comunque chiede ai suoi di on abbassare la guardia: “Purtroppo questo finale di stagione ci ha penalizzato per le problematiche che la Covid si è portata con sé, i miei ragazzi daranno il massimo, finchè la matematica non ci condannerà no smetteremo di inseguire un piazzamento playoff che sarebbe prestigioso, ma comunque dobbiamo cercare di arrivare il più in alto possibile per concludere al meglio una stagione comunque bellissima considerando che eravamo una matricola assoluta”.

La gara si disputerà mercoledì 16 giugno alle 16 sul terreno del “Comunale” di Castelnuovo Vomano a porte chiuse, e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina facebook e sul canale youtube del Castelnuovo Vomano.