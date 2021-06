Disney the Cartoonist, spettacolo del Colibrì Ensemble all’Aurum

Sabato 19 giugno in programma il primo dei due appuntamenti estivi dedicato ai bambini, ma in grado di emozionare anche i più grandi

PESCARA – Il Colibrì torna in scena con Disney the Cartoonist, sabato prossimo 19 giugno alle ore 21.30. Si tratta del primo dei due appuntamenti estivi che si terranno all’Aurum, nel Piazzale Michelucci. Uno spettacolo dedicato ai bambini, ma in grado di emozionare anche i più grandi grazie alle canzoni e melodie di alcuni tra i più celebri personaggi del mondo Disney.

Sul palcoscenico insieme al Colibrì ci saranno l’attore Alessandro Rapattoni, la cantante Nicoletta Taricani e i disegni realizzati in tempo reale del fumettista Fabrizio Pluc Di Nicola.

Si partirà dai primi storici personaggi, il Coniglio Oswald, Topolino, i Tre Porcellini, Pinocchio, Cenerentola passando per Robin Hood, La carica dei 101, Aladdin fino ai più recenti, come Elsa e Olaf, il suo pupazzo di neve.

«Si tratta di canzoni che hanno segnato l’infanzia e hanno saputo emozionare più di una generazione» – afferma Andrea Gallo, direttore artistico del Colibrì che in quest’occasione è autore dei testi e regista dello spettacolo. «Mi sono divertito a inventare una storia che prendendo spunto da una vicenda reale, biografica, di Walt Disney, ci accompagni in una avventura, in un viaggio durante il quale poter incontrare alcuni dei suoi più famosi personaggi».

Il Colibrì è reduce dal successo del concerto con Francesca Dego di fine maggio e si propone durante quest’estate in una nuova veste.

«Solitamente l’estate è per noi è un periodo di pausa, dopo i mesi intensi della stagione concertistica – racconta Gina Barlafante, Presidente dell’orchestra – ma dopo l’affetto che il pubblico ci ha dimostrato, sia durante questa pandemia che in occasione del primo concerto della ripartenza di fine maggio, abbiamo pensato di far sentire la nostra presenza e rimanere in contatto con chi ci segue ormai da anni».

Il 17 luglio sarà la volta di un concerto dedicato alle colonne sonore, Il Cinema in musica, sulla scia di quello realizzato la scorsa estate, ma con nuove musiche che si aggiungeranno ai grandi classici. I biglietti per lo spettacolo Disney includono l’ingresso per uno o due bambini e sono in vendita online su Ciaotickets o nei punti vendita del Colibrì (info 328.3638738).