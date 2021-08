Giulianova, intervento di disinfestazione del 23-24 agosto

GIULIANOVA – L’estate volge al suo ultimo quarto, ma non si ferma la guerra alle zanzare. La campagna adulticida prosegue infatti per contrastare la diffusione dei fastidiosi insetti e lo fa coprendo a tappeto il territorio comunale. Il passaggio dei mezzi per la disinfestazione è prevista per questa notte, 23 Agosto, e proseguirà domani, 24. Il Lido e il Paese saranno interessati stanotte dalle operazioni, a partire dalle 24.

Nelle frazioni si procederà invece nella notte tra martedì e mercoledì, con gli stessi orari. La ditta “Sochil Verde”, affidataria del servizio, ricorda di non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento, di tenere chiuse le finestre e riparati gli animali domestici, di non stendere la biancheria e di non parcheggiare i propri veicoli in punti che possano ostacolare la disinfestazione.