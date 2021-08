Guardiagrele, riflettori spenti sulla 51° Mostra dell’artiganato artistico abruzzese

Ieri, domenica 22 agosto, cerimonia di chiusura e consegna dei premi ai vincitori del 19° concorso biennale nazionale di arte orafa

GUARDIAGRELE – Si sono spenti ieri sera i riflettori sull’edizione numero 51 della mostra dell’artigianato artistico abruzzese di Guardiagrele con la cerimonia di chiusura alla presenza del sindaco di Guardiagrele Donatello Di Prinzio e del presidente regionale della Cna – Artistico e tradizionale, Francesco Carullo. “Siamo soddisfatti per il successo che ha avuto la rassegna – ha spiegato il presidente Gianfranco Marsibilio – sia a livello di presenze e sia per gli straordinari lavori realizzati dai 140 espositori. Proprio in questi ultimi giorni – ha rivelato Marsibilio – abbiamo ricevuto la visita di un ispettore del circuito dei Borghi più belli d’Italia che si è complimentato con noi per l’allestimento e per la qualità dei contenuti”.

È stata anche l’occasione per consegnare i premi ai vincitori del 19° concorso biennale nazionale di arte orafa “Nicola da Guardiagrele” con il gioiello ispirato al poeta Gabriele D’Annunzio, riservato agli orafi e agli alunni dei licei artistici e delle scuole di oreficeria. Il primo premio è stato assegnato a Gianluca Staffolani di Ascoli Piceno; La targa del Comune di Guardiagrele è andata ad Ermanno Maoloni di Monsampolo del Tronto (AP). La targa dell’Ente Mostra se l’è aggiudicata Maddalena Rocco di Milano. Sono state segnalate le opere della bottega Pacella di Sulmona, l’anello “Ippocampo” di Giuliano Montaldi di Avezzano e l’opera fuori concorso “Cornucopia” di Mauro Sette di Cadoneghe (PD). La giuria del concorso ha premiato con una borsa lavoro presso una bottega artigiana la giovane Karin Depedri del liceo artistico “A. Vittoria” di Trento. La targa del Comune di Guardiagrele a Yuliya Hramadskaya del liceo artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino (Firenze). La targa dell’Ente mostra premia Alice Giacomozzi del liceo artistico “A. Vittoria” di Trento. La targa CAMS all’alunna Mary Carmen Cosi del liceo artistico “A. Vittoria” di Trento. Segnalati anche tre progetti degli studenti: Serena Mariotti e Jimoh Latifat del liceo artistico “A. Vittoria” di Trento, Emma Valentini del liceo artistico di Forlì “Antonio Canova”.

Ma la mostra non chiude mai completamente. Dal primo settembre riapre il museo permanente della mostra dell’artigianato artistico abruzzese presso il palazzo espositivo della mostra e sempre nella stessa sede, a settembre ed ottobre, sono previste due interessanti personali: “Esperienze materiche di Pier Giorgio Di Giacomo e “Modesto in Mostra” con le illustrazioni realizzate da Gabriele Vitacolonna dedicate alle poesie di Modesto Della Porta. Si pensa già alle prossime edizioni e ai tanti sogni nel cassetto del presidente Marsibilio che preme da tempo per ottenere un marchio di qualità che riconosca l’unicità dell’artigianato artistico abruzzese. Il Sindaco Donatello Di Prinzio, è pronto a convocare in autunno un tavolo di lavoro a cui siederanno la Regione Abruzzo e i rappresentanti di categoria per avviare il progetto di un istituto tecnico per l’artigianato a Guardiagrele e ha assicurato che i fondi regionali per la ristrutturazione del palazzo della mostra sono in dirittura d’arrivo.