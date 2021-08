Giulianova Dinner in the sky in programma dal 21 al 29 agosto

Torna il ristorante tra le nuvole che permette ai suoi commensali di vivere il brivido di una cena o di un aperitivo a 50 metri di altezza

GIULIANOVA – Torna in Abruzzo Dinner in the sky, il ristorante tra le nuvole che permette ai suoi commensali di vivere il brivido di una cena o di un aperitivo a 50 metri di altezza. Dal 21 al 29 agosto il format internazionale farà tappa al ristorante Fuorivia di Giulianova, nella cornice del Serenella Beach Club (unica data abruzzese), dove già l’anno scorso l’attrazione aveva registrato un grande successo di pubblico, confermandosi come una delle più amate dell’estate. Per nove giorni i visitatori provenienti da tutta Italia potranno vivere un’esperienza indimenticabile, concedendosi una colazione, un brunch, un pranzo, un aperitivo o una cena tra la sontuosa roccia del Gran Sasso e il suggestivo lungomare della costa adriatica, il tutto degustando golosi piatti gourmet.

Il ristorante Fuorivia, che si presenta al pubblico con un look completamente nuovo e la sua cucina ricercata, è pronto a portare in tavola, a 50 metri di altezza, raffinate proposte culinarie, accompagnate da cocktail sapientemente miscelati dalle abili mani dei bartender. In queste ore sul sito dinnerinthesky.it è possibile acquistare i biglietti scegliendo tra le tante opzioni disponibili che vanno da un minimo di 69 fino a 139 euro. ‘Dinner in the sky’ è il ristorante ad alta quota che ha già lasciato con il naso all’insù il pubblico di tutto il mondo, da Dubai a Londra passando per Las Vegas e Bruxelles, collezionando negli ultimi due anni numeri da record anche in Italia: oltre 3mila biglietti venduti, oltre 13mila followers Instagram, 6mila like su Facebook, 800mila visite sul sito internet.

“Siamo contenti – dichiara Stefano Burotti, concessionario in esclusiva per l’Italia di Dinner in the sky – di tornare in questa location unica e sorprendente, rinnovando la nostra collaborazione con il Serenella Beach Club e il ristorante Fuorivia, da sempre sinonimo di eccellenza e professionalità. Un grazie sentito a chi ha creduto in noi e ha lavorato duramente per rendere possibile questo evento in una città come Giulianova, destinazione dotata di un enorme potenziale turistico che merita senza dubbio di essere valorizzato al meglio, e in una Regione come l’Abruzzo, con le sue bellezze paesaggistiche, naturali, storiche e culturali. Un grazie anche ai nostri partner e sponsor, a cominciare dal platinum sponsor Kimbo”.

Come funziona Dinner in the sky?

I commensali arrivano sul posto alcuni minuti prima, accolti delle hostess che ne effettuano la registrazione prima di accompagnarli nella zona ‘hospitality’ per un aperitivo di benvenuto. Successivamente vengono accompagnati due alla volta alla piattaforma dove vengono allacciati ai sedili, in stile Formula 1, dal personale di sicurezza. Una volta che tutti hanno preso posto, inizia un countdown di 10 secondi per salire in cielo ad un’altezza di 50 metri, dove si svolge l’evento. La struttura di Dinner in the sky è composta da tavolo appositamente progettato che ore a 22 ospiti un’esperienza straordinaria a 50 metri di altezza. Il tavolo da 5 tonnellate viene sollevato su 16 cavi di acciaio da una gru da 120 tonnellate. Durante l’evento è presente un team professionale di gestori di eventi e tecnici sul posto. Il format si adatta perfettamente a matrimoni, compleanni, meeting aziendali, conferenze stampa, concerti, sfilate di moda, anniversari.

I numeri di Dinner in the sky nel mondo

10mila eventi

164 chef stellati

5 continenti

64 paesi del mondo

Le prevendite degli eventi Dinner in the Sky sono disponibili su: dinnerinthesky.it

Info prenotazioni tavoli e sessioni 3279985801

Info per noleggio eventi privati e logistica 3277370492