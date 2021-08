Giulianova, false volontarie: la Protezione Civile mette in guardia

False volontarie suonano ai campanelli e chiedono di entrare. La Protezione Civile invita a diffidare. Episodi in mattinata in via Salerno

GIULIANOVA – La Protezione Civile di Giulianova rende noto, per il tramite del Comune, che nessun suo rappresentante o incaricato ha ricevuto mandato di visitare i cittadini. Nelle ultime ore, infatti, è stato segnalato che due donne, presentandosi come volontarie di Protezione Civile, suonano ai campanelli delle case, chiedendo l’ingresso dopo aver accampato pretesti.

Alcuni episodi si sono registrati in mattinata in via Salerno e zone limitrofe. La Protezione Civile invita pertanto a diffidare da chi, qualificandosi come suo iscritto, pretenda di entrare nelle abitazioni o chieda denaro. I fatti, intanto, sono stati segnalati ai Carabinieri di Giulianova.