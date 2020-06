Giulianova, Centri estivi: bando per l’utilizzo di due scuole

Albani: “L’obiettivo di questa iniziativa è quello di favorire l’aggregazione, la socializzazione e la crescita dei più piccoli ottimizzando ed incentivando l’uso delle strutture scolastiche e sostenendo la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio”

GIULIANOVA – É stato pubblicato sul sito web del Comune di Giulianova il bando rivolto alle associazioni, cooperative ed enti no profit che intendono richiedere la concessione, in uso temporaneo e gratuito, di locali scolastici per la realizzazione, nel periodo compreso tra il 20 giugno ed il 20 agosto 2020, di Centri estivi non residenziali rivolti a bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di I° grado, nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 17 Maggio 2020 e dell’ ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 70 del 7 giugno 2020.

Le strutture scolastiche che il Comune metterà a disposizione sono la Scuola dell’Infanzia di via Gobelli e la Scuola Materna “Don Milani”, negli spazi indicati nelle piantine allegate al bando.

“L’obiettivo di questa iniziativa è quello di favorire l’aggregazione, la socializzazione e la crescita dei più piccoli – dichiara la Vice Sindaco Lidia Albani – ottimizzando ed incentivando l’uso delle strutture scolastiche e sostenendo la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio, coinvolgendo in tale finalità le nostre realtà associative, cooperative e no profit”.

COME FARE RICHIESTA

Associazioni, cooperative ed enti no profit interessati potranno presentare istanza attraverso la compilazione del modulo di domanda allegato al bando, che potrà essere consegnato in busta chiusa recante la dicitura: “Bando per la concessione di locali scolastici per la realizzazione di Centri estivi non residenziali per bambini e ragazzi fascia d’età 6 -14 anni (periodo 20 giugno-20 agosto 2020)”, entro le ore 18.00 del 16 giugno 2020 all’ufficio Protocollo del Comune di Giulianova, in Corso Garibaldi 109, oppure inviato a mezzo plico informatico con documenti sottoscritti digitalmente all’indirizzo pec protocollogenerale@comunedigiulianova.it.