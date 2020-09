Giulianova, assegnazione di 18 alloggi di edilizia sociale: ecco il bando

GIULIANOVA – Pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Giulianova il bando con il quale si procederà all’assegnazione degli alloggi della palazzina di edilizia sociale realizzata in via Bellini, con affitti a canone sostenibile e rivolto soprattutto alle giovani coppie, agli anziani, alle persone diversamente abili e alle famiglie a basso reddito.

L’importante iniziativa a carattere sociale rientra nell’attuazione del programma urbano 2 complesso, denominato “Giulianova Urban Regeneration” che, in una prima fase, ha visto la realizzazione della palazzina con 18 appartamenti a canone sostenibile, di proprietà della Giulianova Patrimonio, la società in house del Comune.

“Dopo anni di attese finalmente questi alloggi potranno essere assegnati, dando la precedenza alle giovani coppie, agli anziani, ai diversamente abili e alle famiglie a basso reddito – dichiara la Vice Sindaco ed Assessore alle Politiche per la Casa Lidia Albani – cercando di dare una prima risposta alle tantissime richieste che ogni mese riceviamo dai cittadini giuliesi in difficoltà a reperire degli alloggi in affitto per tutto l’anno a Giulianova”.

Il bando, pubblicato sul portale del Comune www.comune.giulianova.te.it e sul sito della società Giulianova Patrimonio www.giulianovapatrimonio.it, insieme al modello di domanda, elenca tutti i requisiti necessari per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica e l’assegnazione degli alloggi di via Bellini.

Le domande dovranno essere presentate entro il 01 ottobre 2020 e recapitate “a mano” all’ufficio protocollo del Comune o tramite l’invio per raccomandata A/R a mezzo del servizio postale di Stato, o di agenzia di recapito autorizzata, al seguente indirizzo: Comune di Giulianova, ufficio della casa – Corso Garibaldi N. 109 64021 Giulianova (TE).

Potranno essere inoltrare anche tramite Pec al seguente indirizzo: protocollogenerale@comunedigiulianova.it.