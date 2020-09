Turismo a Guardiagrele: il bilancio dell’estate 2020

Della Pelle: “Il rientro nei Borghi più belli d’Italia, il premio Eden ricevuto a Bruxelles, la partecipazione alle borse turistiche europee stanno pagando”

GUARDIAGRELE – La stagione estiva che va chiudendosi a Guardiagrele sarà sicuramente ricordata, non solo per la ripresa della Città dopo il lockdown, ma soprattutto per la risposta messa in campo in termini di attrattività e offerta turistica.

“Dopo anni di lavoro su reti e visibilità nazionali e internazionali – dichiara l’assessore al turismo Piergiorgio Della Pelle – quest’anno grazie alla vitalità della nostra Città, operatori della cultura, del turismo, attività commerciali, ristoratori, produttori, musei, associazioni e molti cittadini, abbiamo saputo rispondere con forza alla sfida di un turismo sicuro e di qualità”.

Prosegue l’assessore: “Il rientro nei Borghi più belli d’Italia, il premio Eden ricevuto a Bruxelles, la partecipazione alle borse turistiche europee stanno pagando. In più, quest’anno, grazie a una precisa volontà, abbiamo puntato molto sulla promozione della Città tutta e le sue eccellenze con la campagna ‘Guardiagrele, salotto d’Abruzzo’ che ci ha portato a una presenza intensa e costante sui media. Questa scelta ha dato i suoi frutti, potenziata da una offerta culturale importante, di qualità e sicura: le iniziative di Guardiagrele Opera, con delle inedite Nozze di Figaro, Ascanio Celestini, Michela Murgia, gli Avion Travel, Pappappero, moltissime proposte da artisti e associazioni guardiesi e poi per la prima volta Largo Garibaldi gremita per il teatro di Lino Guanciale”.

Nonostante le numerose presenze, gli eventi si sono svolti in piena sicurezza e nel rispetto delle norme anti-Covid 19.

“Ancora in questi i giorni Guardiagrele continua a essere gremita di visitatori” come aggiunge l’assessore alla cultura e al commercio Ambra Dell’Arciprete “Siamo riusciti a far ripartire i musei civici cittadini, costruire una importante sinergia con i commercianti e, recentemente, abbiamo presentato la nuova Guida Turistica della nostra Città, con l’intenzione di continuare a lavorare in questa direzione con determinazione, certo che quanto costruito in questi anni debba essere completato e strutturato, per una Guardiagrele viva”.