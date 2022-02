Giulianova, apertura hub vaccinale: come prenotarsi per il 13 febbraio

GIULIANOVA – Domenica prossima, 13 Febbraio, sarà possibile ricevere una dose di vaccino contro il Covid 19 nell’ hub “I Pioppi”, nel quartiere Annunziata. La piattaforma telematica per prenotarsi è aperta. Come sempre, oltre alla tessera sanitaria e ad un documento di riconoscimento, sarà necessario presentare il modulo compilato per il consenso alla vaccinazione. Importante, inoltre, rispettare il proprio turno di prenotazione. Una fascia oraria, indicata in automatico sulla piattaforma, è dedicata alle prime dosi.

Link utile: https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ .