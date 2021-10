Firmata questa mattina l’ordinanza. Già effettuato il sopralluogo dei tecnici negli istituti comunali cittadini per verificare l’efficienza delle caldaie

GIULIANOVA – Un’ordinanza firmata questa mattina dal Sindaco Jwan Costantini autorizza l’accensione anticipata dei termosifoni nelle scuole comunali della città. Un Decreto del Presidente della Repubblica del 2013, che colloca Giulianova in fascia climatica C, prevede che le caldaie vengano attivate solo a partire dal 15 Novembre, ma le temperature piuttosto basse, specie nelle prime ore mattutine, hanno consigliato l’accensione degli impianti di riscaldamento già in questa penultima settimana di ottobre.

Il Sindaco ha accolto in tal modo le numerose richieste pervenute, anche in considerazione della situazione creata dall’emergenza pandemica. Evidente infatti la necessità di scongiurare l’aumento dei contagi per effetto del freddo. I tecnici hanno svolto per tempo le necessarie verifiche, così da garantire in tutti i plessi il corretto funzionamento delle caldaie.