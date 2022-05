Giro d’Italia 2022 a Giulianova: attività didattiche sospese il 17 maggio

Lo stabilisce un’ordinanza del Sindaco Jwan Costantini. Un provvedimento della Polizia Municipale dispone inoltre restrizioni di traffico

GIULIANOVA – In previsione del passaggio della decima tappa del Giro d’Italia, la Pescara-Jesi, il Sindaco Jwan Costantini ha firmato oggi un’ordinanza che dispone la sospensione delle attività didattiche nelle scuole e negli asili nido di Giulianova, per l’intera giornata di martedì, 17 maggio. La sospensione delle lezioni e delle attività pomeridiane avrà due solo eccezioni: si svolgeranno infatti regolarmente le attività previste dopo le 14.30 nel Liceo “Curie” in collaborazione con il Miur e quelle concorsuali programmate nell’ Istituto ” Crocetti Cerulli”.

In città i ciclisti transiteranno alle 13.20 circa, preceduti, tre ore prima, dalla carovana pubblicitaria.

L’evento, che richiama spettatori di ogni età, appassionati del ciclismo o semplici curiosi, ha inoltre imposto una seconda ordinanza, stavolta della Polizia Municipale. Il provvedimento prevede, ancora martedì 17 maggio, il divieto della circolazione stradale su tutto il tratto della Statale 16, ovvero in via Turati e via Galilei, dalle 10.50 alle 14. Lungo le stesse strade, è disposto il divieto di sosta e di fermata dalle 7 alle 14.