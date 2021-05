Giro d’Italia, a Fossacesia traguardo volante dedicato a Fantini

Il ricordo, nel 60mo anniversario della morte, di Fantini, che da professionista vinse 7 tappe del Giro d’Italia e 2 al Tour de France

FOSSACESIA – Fossacesia s’appresta ad accogliere e salutare il passaggio della Carovana Rosa sul Lungomare di Fossacesia Marina. Il prossimo 14 maggio, in occasione della 7^ Tappa, da Notaresco a Termoli , infatti, la corsa più importante d’Italia e tra le più famose al mondo, il Giro d’Italia, ancora una volta passerà lungo la Costa dei Trabocchi e la città che ha dato i natali ad Alessandro Fantini. D’intesa con la Prefettura di Chieti, sono state predisposte limitazioni al traffico e divieti, che è possibile consultare sul sito istituzionale del Comune di Fossacesia (fossacesia.org).

Nello specifico, secondo quanto si legge nell’Ordinanza emessa dal Comune dalle ore 9.00 alle ore 17.00, è stato disposto il divieto di sosta su ambo i lati in Via Lungomare e precisamente dall’innesto con la Statale 16 Adriatica nei pressi della ex stazione ferroviaria sino all’incrocio ubicato di fronte lo stabilimento La Conchiglia; dalle ore 12.00 alle ore 17.00 invece sarà vietato il transito sia sulla stessa tratta del Lungomare, sia sulla SS 16 dal Km 487+800 sino all’incrocio con l’innesto alla Fondovalle Sangro. Il passaggio dei corridori del Giro d’Italia sul Lungomare è previsto per le ore 15.50.

“Siamo felici di questo evento che ricorre tra l’altro in occasione del 60mo anniversario della morte di Fantini, che da professionista vinse 7 tappe del Giro d’Italia e 2 al Tour de France – sottolinea il Sindaco, Enrico Di Giuseppantonio”. Per l’occasione, l’Associazione di Promozione Sociale “I Trabocchi”, d’intesa con l’organizzazione del Giro d’Italia RCS e l’Amministrazione Comunale, ha predisposto sul Lungomare un traguardo volante dedicato proprio ad Alessandro Fantini, durante il quale verrà premiato il corridore che lo attraverserà per primo.