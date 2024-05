L’assessore Pantalone: “Madrina Fabrizia D’Ottavio, subito al lavoro su eventi e calendario delle manifestazioni. Si parte a settembre”

CHIETI – Si è svolta nei giorni scorsi la prima riunione del costituendo Comitato per Chieti Città europea dello sport 2025, Hanno partecipato: l’assessore allo Sport Manuel Pantalone, Massimiliano Milozzi per il Coni provinciale, Sandra Di Crescenzo, delegata dal coordinatore regionale di Sport e Salute Domenico Scogniamiglio, Mimmo Buracchio per il Csi.

“Ufficializzeremo questo organismo la prossima settimana, ma il primo punto che ci ha visti tutti d’accordo è stato quello di individuare quale madrina di Chieti Città Europea dello Sport la nostra campionessa Fabrizia D’Ottavio – così l’assessore Manuel Pantalone – . Lei sarà anche la prima componente. Stiamo già lavorando sull’evento di presentazione con i vertici delle realtà sportivi nazionali sia istituzionali e sia associative, che si terrà a metà settembre, in contemporanea con la ripartenza dei campionati e delle attività che abbracceranno il 2025. L’intento è di procedere su due binari: quello degli eventi sportivi e di intrattenimento sportivo, per cui chiederemo a tutte le realtà presenti sul territorio di convogliare a Chieti le manifestazioni più importanti del 2025, in modo da cominciare a creare un calendario ricco e vario; l’altro piano è quello della convegnistica, in modo di parlare dello sport a 360 gradi. Ognuno per le proprie competenze, lavoreremo per collezionare un anno straordinario, in modo che tutti gli aspetti siano rappresentati nelle celebrazioni: il talento, le competizioni, gli eventi, gli spunti, l’inclusione e anche la prevenzione e sensibilizzazione alla pratica sportiva”.