Magliano de’ Marsi, al via i “Giovedì culturali”: ecco quando

Quattro appuntamenti con la storia, l’arte e la cultura di Magliano trasmessi, per quattro giovedì consecutivi a partire dal 29 aprile

MAGLIANO DE’ MARSI – Prende il via domani, 29 aprile, la rassegna intitolata “Giovedì Culturali”, organizzati dal Comune di Magliano de’ Marsi, Assessorato alle Politiche Culturali e Giovanili. Quattro appuntamenti con la storia, l’arte e la cultura di Magliano trasmessi, per quattro giovedì consecutivi, trasmessi in diretta streaming a partire dalle ore 18 sulla pagina ufficiale Facebook del Comune.

Il programma:

29 aprile: “Memoria di una chiesa e chiesa della memoria in Largo San Rocco a Magliano“, a cura della dott.ssa Eleonora Di Cristofano

6 maggio: “La Pietà e il Battesimo di Cristo di Oreste Amiconi: due opera a confronto“, a cura della dott.ssa Eleonora Di Cristofano

13 maggio: “Alle origini del culto“, a cura della dott.ssa Carla Pietrobattista.

20 maggio: “Le storie dietro l’arte“, a cura della dott.ssa Carla Pietrobattista.