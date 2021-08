Giovanni Impastato presenta “Mio Fratello. Tutta una vita con Peppino”

Il 4, il 5 e il 6 agosto Giovanni Impastato sarà a San Pietro di Isola del Gran Sasso, Roseto degli Abruzzi e Lanciano con il nuovo libro

La Compagnia dei Merli Bianchi di Giulianova continua con gli appuntamenti letterari de “I Fiori della Memoria” e incontra Giovanni Impastato insieme alle associazioni locali aderenti l’iniziativa.

Giovanni Impastato, fratello minore di Peppino Impastato ucciso dalla mafia il 9 maggio del 1978, porterà la sua testimonianza e la sua voce appassionata attraverso il nuovo libro “Mio fratello. Tutta una vita con Peppino” (ed. libreria Pienogiorno – 2021): il romanzo-verità con cui ricostruisce la sua vicenda famigliare, nel segno di Peppino.

Gli incontri si svolgeranno, con l’organizzazione della Compagnia dei Merli Bianchi e Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato con l’adesione e collaborazione della rete di associazioni abruzzesi aderenti, nelle seguenti date:

– il 4 agosto alle ore 18.00 alla Scuola Verde di San Pietro di Isola del Gran Sasso (TE) l’autore dialogherà con Giovanna Cortellini (Presidente Scuola verde). Previsti gli interventi di Giuseppe Di Marco (presidente Legambiente Abruzzo) e Margherita Di Marco (Presidente Compagnia dei Merli Bianchi e coordinatrice del progetto I Fiori della Memoria)

– il 5 agosto alle ore 21.00 in collaborazione con il Laboratorio della Ragione di Roseto degli Abruzzi (TE) in via Garibaldi 80, l’autore incontrerà Margherita Di Marco con interventi di Giulia Di Donato e Massimiliano D’Aloiso

– il 6 agosto alle ore 21.00 al Polo Museale di Lanciano (CH) all’interno del Flic Festival e la collaborazione dell’associazione anti-violenza Dafne Onlus di San Salvo.

Per questa data è necessario “greenpass” o tampone negativo entro le 48 ore.

La data del 7 agosto prevista a Pescara con l’ANPI è rinviata al mese di ottobre 2021.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti nel rispetto delle norme anti-Covid. Per info contattare il 3406072721 oppure scrivere a info@compagniadeimerlibianchi.it .