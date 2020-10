Giovanna Di Tommaso nuovo Direttore Commerciale BASF Italia

L’ingegnere chimico, aquilana, già a capo della Distribution Division di BASF Italia per l’Italia e la Grecia, passa alla guida della Direzione Commerciale di BASF Italia

CESANO MADERNO – Nuova nomina ai vertici di BASF Italia: il Consiglio di Amministrazione dell’azienda ha affidato la responsabilità della Direzione Commerciale a Giovanna Di Tommaso, già a capo di BTC – la divisione di BASF specializzata nella distribuzione di specialità chimiche – per Italia e Grecia.

Nel suo nuovo incarico, Di Tommaso guiderà un team di 280 persone riportando direttamente all’Amministratore Delegato. Avrà il compito di promuovere le politiche commerciali di BASF Italia, affrontando le attuali sfide di mercato e rafforzando le potenzialità di crescita dei numerosi segmenti industriali in cui BASF Italia è presente.

Ingegnere Chimico, classe 1979, Giovanna Di Tommaso ha alle spalle un lungo percorso nel settore, con esperienze di rilievo sia in Italia che all’estero, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in ambito di product development e commerciale. Lavora in BASF dal 2017.

Profilo di Giovanna Di Tommaso

Giovanna Di Tommaso, aquilana, 40 anni, si laurea con lode in Ingegneria Chimica presso l’Università degli Studi di L’Aquila e, successivamente, segue un programma di formazione in Finance presso la Business School Insead (Francia). Comincia il percorso professionale in Procter & Gamble, prima in Belgio e successivamente in Italia, dove ricopre diversi ruoli tecnici e commerciali sino a dirigere il centro di Ricerca e Sviluppo di P&G, presso il polo industriale di Pomezia. Nel 2015 passa in 3VSigma con il ruolo di Division Manager per il settore Personal and Home Care. Nel 2017 approda in BASF, dove si occupa di dirigere BTC: la divisione di BASF specializzata nella distribuzione di specialità chimiche per clienti di piccole e medie dimensioni, con responsabilità per i mercati Italia e Grecia, gestendo un portafoglio prodotti ampio e diversificato. Dal 1 Settembre 2020, Giovanna Di Tommaso è il nuovo Direttore Commerciale di BASF Italia.

BASF in Italia

Presente in Italia dal 1946, BASF è una realtà profondamente radicata nel Paese con uno staff di circa 1.500 persone, 7 società, 13 siti, di cui 8 produttivi, che forniscono soluzioni per i principali comparti d’eccellenza italiani: Automotive, Biomedicale, Packaging, Industria Calzaturiera, Personal Care, Food&Nutrition, Arredamento. Nel 2018 le vendite complessive di BASF Italia hanno generato un fatturato pari a 1.928 milioni di euro.

Informazioni su BASF

In BASF creiamo chimica per un futuro sostenibile. Uniamo al successo economico la tutela dell’ambiente e la responsabilità sociale. Più di 117.000 collaboratori del Gruppo lavorano per contribuire al successo dei clienti, in quasi tutti i settori industriali e Paesi del mondo. Il nostro portafoglio prodotti è organizzato in sei segmenti: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition&Care and Agricultural Solutions. Nel 2018 BASF ha generato vendite per 59 miliardi di euro. BASF è quotata nelle Borse di Francoforte (BAS), e come American Depositary Receipts (BASF) negli USA. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: http://www.basf.com.