Giornate Evento per il rispetto dell’ambiente a Sulmona il 6 e 7 giugno

SULMONA – I giovanissimi studenti di cinque classi dell’Istituto Comprensivo Radice – Ovidio di Sulmona saranno i protagonisti delle Giornate Evento “Prendiamoci cura del nostro verde”, sul tema della tutela ambientale, che si svolgeranno presso il Parco Fluviale Augusto Daolio martedì 6 e mercoledì 7 giugno 2023.

L’iniziativa, condivisa anche dall’amministrazione comunale, si inserisce in “Nuovi spazi per emozionarci”, un progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile.

L’evento è organizzato dal centro di educazione ambientale AmbeCò con il proposito di invitare studenti e cittadini ad essere informati e responsabili sul rispetto del bene pubblico, per costruire ogni giorno un mondo meno inquinato e più salutare.

Dalle ore 9:00 alle ore 17:00 i ragazzi saranno impegnati nella pulizia dai rifiuti abbandonati e in altre attività di sensibilizzazione alla raccolta differenziata, con l’affiancamento degli educatori ambientali e il coinvolgimento di tutti i cittadini che vorranno partecipare.

Programma:

ore 09:00 Raduno con le classi, consegna attrezzature e pulitura area

ore 10:30 Deposito dei rifiuti raccolti e analisi merceologica

ore 12:00 Pausa merenda

ore 14:00 Attività esperienziali in aree verdi insieme alla collettività