Giornata di musica e solidarietà per i malati di SLA a Pescara

PESCARA – Sulla scia di entusiasmo ed emozioni vissuti lo scorso fine settimana alla 27° edizione del Nomadincontro a Novellara, il Nomadi Fans Club Abruzzo Nomade presenta, domenica 23 febbraio a Pescara, una giornata di musica e solidarietà, con la partecipazione di Massimo Vecchi e Cico Falzone dei Nomadi.

L’evento si svolgerà a partire dalle 12:30 presso il Ristorante Pizzeria “Concorde”, al 1° piano dell’Aeroporto d’Abruzzo di Pescara, con un pranzo di beneficenza con menu fisso. Grazie anche all’iniziativa e alla generosità di uno dei soci del fan club, il pomeriggio sarò allietato dal concerto acustico, per la prima volta in Abruzzo, di Massimo e Cico, che ripercorreranno una parte del repertorio della band emiliana, riarrangiato in maniera più essenziale ed intima, con chitarra e voce.

Il ricavato della giornata, al netto delle spese, sarà donato a ISAV (Io Sono Ancora Vivo Onlus). L’associazione, nata circa tre anni fa in memoria di Franco Bruno D’Andrea, un marito e un padre, che è stato affetto da SLA, malattia degenerativa che non ha attualmente una cura, è un punto di riferimento, di ascolto e di assistenza per i malati di SLA in Abruzzo e lavora grazie all’aiuto di volontari, persone che hanno voglia di donare un sorriso a chi è meno fortunato. È proprio quest’ultimo lo spirito principale dell’evento, così come di tutte le iniziative organizzate da Abruzzo Nomade, provando a coniugare sempre la buona musica nomade con la solidarietà.

COME PARTECIPARE

Per partecipare è necessaria la prenotazione, entro il 21 febbraio, con scelta tra: menu adulti a 28€, menu bambini a 15€ (da 3 a 10 anni); per i bambini fino a 3 anni ingresso gratuito. Per ulteriori informazioni, si possono contattare i numeri 3348433902-3473727890- 3409854681 o scrivere una e-mail all’indirizzo abruzzonomade@gmail.com

Abruzzo Nomade e ISAV ringraziano anticipatamente tutti coloro che vorranno partecipare o contribuire.