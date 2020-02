Carnevale a Civitaquana 2020: programma e orari sfilata

Tra gli eventi del Carnevale c’è quello di domenica 23 febbraio in Piazza per la 33ma edizione del Carnevale Civitaquanese: i dettagli del pomeriggio di festa

CIVITAQUANA – In occasione del Carnevale domani, domenica 23 febbraio 2020 torna l’appuntamento con il Carnevale Civitaquanese, giunto quest’anno alla sua 33esima edizione. Per quanto riguarda il programma e gli orari degli appuntamenti organizzati dalla Pro Loco di Civitaquana e dal Comune andiamo a vedere i dettagli comunicati. Ricordiamo che al termine della sfilata ci sarà la premiazione del miglior carro e della maschera più bella. Inoltre saranno presenti anche altri eventi collaterali come animazione, djset e streed food per degustare le specialità del luogo e non.

PROGRAMMA CARNEVALE CIVITAQUANESE 2020

Domenica 23 febbraio:

ore 13 – ritrovo in piazza 5 dicembre 1943

ore 14 – inizio sfilata carri allegorici