Giornata Mondiale della Terra, la nota di Campitelli

REGIONE – “È dovere di tutti noi tutelare la Terra con il suo capitale naturale per assicurare futuro e prosperità alle future generazioni”. Quanto dichiara Nicola Campitelli, assessore Regione Abruzzo con delega al Territorio, in occasione della giornata mondiale della Terra che aggiunge: “Per fare ciò è importante promuovere un’impiantistica moderna in grado di garantire l’uso sostenibile delle preziosissime risorse naturali e favorire la transizione verso l’economia circolare basata sulla riduzione della produzione dei rifiuti, il riutilizzo dei materiali e la produzione energetica da fonti rinnovabili. Il mio impegno è quello di promuovere e favorire uno sviluppo armonico dell’Abruzzo attraverso una attività di reale semplificazione normativa e di sburocratizzazione per garantire la certezza a tutti gli investimenti che tutelano l’ambiente e la Terra” conclude Campitelli.

