Giornata della Memoria, le commemorazioni del Comune di Teramo

TERAMO – Domani, Mercoledì 27 Gennaio, per la Giornata della Memoria, alle ore 10.00 il Sindaco Gianguido D’Alberto e il Presidente del Consiglio Comunale Alberto Melarangelo, alla presenza delle autorità provinciali e cittadine, deporranno presso la Villa Comunale una corona di alloro alla Stele dedicata al Tenente Alberto Pepe, cittadino teramano morto nel campo di sterminio nazista di Unterluss il 4 aprile 1945, e a tutti gli internati militari italiani nei lager tedeschi. Successivamente ci si recherà in viale Cavour presso la pietra di inciampo dedicata allo stesso Alberto Pepe per una commemorazione istituzionale.

