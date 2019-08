Giornata contro l’inquinamento da plastica nei mari a Pescara, programma

Questa mattina di fronte al Largo Mediterraneo si svolgerà la manifestazione #PlasticFreeGC voluta dalla Guardia Costiera in collaborazione con il Comune di Pescara

PESCARA – Venerdì 9 agosto dalle ore 10:30, a Pescara presso la spiaggia libera di fronte al Largo Mediterraneo (Nave Cascella) si svolgerà la manifestazione #PlasticFreeGC, una giornata di sensibilizzazione ambientale sul problema dell’inquinamento da plastica nei nostri mari e lungo le coste italiane.

L’iniziativa, voluta dalla Guardia Costiera in collaborazione con il Comune di Pescara, si inserisce nella campagna ambientale #PlasticFreeGC, promossa dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare su tutto il territorio nazionale.

Il progetto #PlasticFreeGC ha lo scopo di sensibilizzare le nuove generazioni sul tema dell’inquinamento marino, perché la lotta alla dispersione delle microplastiche inizia da scelte e comportamenti quotidiani più consapevoli.

Per questa ragione la manifestazione si rivolge in primo luogo alle nuove generazioni, alle quali spetta la responsabilità di tutelare l’ambiente marino e non meglio di quando abbiano fatto le vecchie generazioni. La giornata inizierà con i saluti delle Autorità locali ed entrerà nel vivo con l’uscita delle motovedette della Guardia Costiera, a bordo delle quali, per l’occasione, saranno imbarcati i subacquei delle varie associazioni locali per una successiva immersione.

Durante l’immersione i sub provvederanno alla raccolta dei rifiuti dal fondale, dopodiché il materiale raccolto sarà quindi depositato all’interno di un grande contenitore che sarà collocato, fino alla fine stagione balneare sull’arenile, in prossimità della Nave di Cascella, a monito per l’utenza sull’importanza della tutela dell’ambiente marino. Seguiranno esercitazioni a cura dei vari enti, federazioni ed associazioni che operano sul mare.

I partecipanti potranno, inoltre, visitare gli stand allestiti da: Guardia Costiera, Centro Studi Cetacei, Croce Rossa Italiana, Società Nazionale di Salvamento, Federazione Italiana Salvamento Acquatico, Scuola Italiana Cani di Salvataggio, Scuola Sub Loto, Acquatica Scuba ASD e World Activity Club.

PROGRAMMA

10:00 – Saluto autorità

10:30 – Arrivo delle motovedette della Guardia Costiera e rilascio in mare dei sommozzatori

11:30 – Riemersione dei sommozzatori e conferimento dei rifiuti raccolti sul fondale all’interno del punto di raccolta

12:00 – Inizio esercitazioni a cura di FISA, SNS, SICS, OPSA CRI

13:00 – Saluti di commiato