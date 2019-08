Quali serate trovare a Pescara per divertirsi? Al Cafè Les Paillotes Luca Onestini. Si balla caraibico, reggaeton, commerciale e milonga

PESCARA – Prosegue a pieno ritmo l’estate pescarese e promette serate e pomeriggi domenicali all’insegna della musica da ballare e del divertimento. Siamo a segnalarvi gli appuntamenti più interessanti della movida a Pescara in questo ultimo weekend di luglio, ricordandovi che nel nostro calendario con gli eventi a Pescara è possibile trovare tutte le informazioni utili e i dettagli dei singoli pomeriggi o serate.

Il venerdì notte

Il Café del Mar a Pescara torna con la serata El Viernes Social a ingresso gratuito, in consolle Lomitos, Valter e Pirata. Cena spettacolo e disco al Cafe Les Paillotes con ospite speciale Luca Onestini, tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello. Ciao Mare presenta il venerdì nel nuovo Pepito Beach con cena live con le musiche di “Atari Age”; dopo cena in compagnia di dj Alessandro Marini (Commerciale e housemusic anni 90). Al Lido 186 torna l’appuntamento con Grazie a Dio é venerdì: cena spettacolo con menù a base di pizza o pesce e in compagnia della musica di Maurizio Di Martino e Fabrizio Fasciani; a seguire disco con il dj set di Alberto Cantarini ed Enzo Di Pietro.

Kalima Beach Clubpresenta Corazon il venerdi latino/reggaeton di Pescara: nell’area latina le selezioni dei djs Calente e El Timbal; nell’area reggaeton quelle della Guerilla Crew. A La Lampara The Italian Love Party con le selezioni di Umberto Palazzo dj. Allo stabilimento Hawaii torna l’appuntamento con Blackbox Summer Flow, the freshest party in town: un mix di Hip Hop, Trap, Moonbah, Reggaeton, Afro Beat e Indie. Line up formata da Koala, Beez e Moko. Al Lido Azzurro torna l’appuntamento con The Disagio Party: cena e disco con musica (reggaeton, trap, italiana). All’Unicentro di Montesilvano tango argentino in compagnia di Pancho Tj.

Il sabato notte

Noche de estrellas al Nettunobeach Pescara, si balla latino e reggaeton. Café del mar torna con Baraonda latina, ingresso libero dopo cena. Possibilità di cenare con i menù pizza a 20 euro o pesce a 30 euro con annesso salotto-disco per il dopo cena. Al Pepito Beach Ayvamos con la musica Reggaeton, Dembow, UrbanLatin: in consolle Dirty mo, Gab, Madzooka e B3LM. Il sabato della Lampara questa settimana vede dj Alessandro Marini in console: Musica Anni ’90.

Jambo presenta All Star Night; special guest dj Nausica. Nella main room special i resident djs Andrea Mammarella, Sandy e Paul Noise; nel Bamboo priveè musica selezionata da Paolo Noise. Special show di Irene Chanel. Allo Stabilimento Ippobeach torna La Fanatica, “l’unica vera noche de fuego”: cena con possibilità di scelta tra menù a base di pizza o pesce e a seguire disco con i ritmi di Rnb, Moombahton e Reggaeton. Il Tortuga propone il live di Antonio Sorgentone; musiche selezionate dai djs Pino Titta, Andrea Germani e Jonathan Sterli. Tre Palme propone il sabato lo facciamo a 90: cena con radio Revival e disco con Marco Diba e Carlo Cipo. Al Kalima nuovo appuntamento ConCalma: serata A Sky full of stars, in occasione dell Notte di San Lorenzo.

Nuova serata al Medusa che propone “Unique” con cena e disco in compagnia del dj Enzo Di Pietro e Alberto Cantarini. Nuovo appuntamento all’Hawaii con “Cioé – Sono stato io a fare questo?” e la musica house, classic house, funky, disco e anni 90/2000 con i djs Poppower, Danny Touch, Frapague e Samo. Cena e disco in “Vieni a vedere” a Baja La Maja “Vieniavedere”: cena con live di Scena Muta e djset per ballare fino a tarda serata in compagnia dei djs Nicola Simone, Giovanni Polidori e Cesare Sampo. Ingresso libero ma selezionato nel dopocena. All’Unicentro di Montesilvano liscio e balli di gruppo con Giovanna live.

Domenica 11 agosto

A partire dalle 17 il Pepito Beach, tra un mojito e l’altro, a regalare emozioni ci penserà dj Alessio Rulli. Al Lido 186 Party Sunset: live di Fabiano & Co. (musica italiana) e a seguire dj set con Dj Surprise. Allo Stabilimento Hawaii consueto Spritz party della domenica. Per gli amanti del tango c’è Milonga Gricel al Kidland.

Tortuga Beach Club a Montesilvano torna l’appuntamento della domenica: dalle 18.00 fino al tramonto si potrà volare con BlueParrot per un beach party colorato e divertente. Dalle 18 in poi, allo Stabilimento Ippobeach Mojito Party con cocktail, food e dj set. In serata, dalle 22.30, al Lido La Vongola torna l’appuntamento con La domenica Room33 con i djs Dirty Mò, Trew e B3LM. A La Lampara musica brasiliana in compagnia della Betobanda.