Giorgio D’Ignazio entra nella Giunta regionale: “Non è sostituzione ma allargamento della maggioranza”

L’AQUILA – Giorgio D’Ignazio nuovo assessore della Giunta D’Alfonso. Lo ha annunciato il vicepresidente della Regione Lolli in conferenza stampa, presenti il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio e il sottosegretario alla Giustizia Federica Chiavaroli. D’Ignazio, eletto in Consiglio con il centrodestra, alle politiche del 4 marzo si è presentato con Civica Popolare.

“D’Ignazio non è una sostituzione, ma un allargamento e arricchimento della maggioranza”, ha precisato Lolli, ricordando che con i due assessori dimissionari, Gerosolimo e Di Matteo, “la discussione è in corso. Pongono questioni di funzionamento della Giunta e programmatiche. Siccome ritengo ragionevoli e fondate le argomentazioni, abbiamo deciso di darE vita a un tavolo di approfondimento su sanità, lavoro e politiche sociali”.

Su D’Ignazio: “Questa scelta avviene in un momento difficile per il centrosinistra. Non stanno saltando sul carro del vincitore. Siamo noi che abbiamo chiesto a D’Ignazio di entrare in Giunta”.

Queste le dichiarazioni di D’Ignazio: “Non è un passaggio per una poltrona ma per una scelta. Scelta politica che non è nata con l’ingresso in Giunta ma viene da prima. Ringrazio il presidente Lolli”, si è fatto sfuggire D’Ignazio, affrettandosi ad aggiungere scherzosamente che “per me è presidente”. D’Ignazio ha annunciato le “immediate dimissioni dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale” sottolineando che a convincerlo è stato “il gioco di squadra” ma anche una battuta goliardica dell’ex sindaco di Roseto degli Abruzzi, Enio Pavone, “che ho incontrato casualmente e che ha definitivamente cambiato le sorti di questa scelta”, ha raccontato D’Ignazio, che punta alla delega al Turismo.