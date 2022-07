Giorgia Manfrè e Sofia Dell’Olio nuove giocatrici Panthers Roseto 2022/23

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Prosegue senza sosta il mercato delle ARAN Cucine Panthers Roseto, con il coach Massimo Romano e il direttore sportivo Laura Ortu sempre operativi nelle trattative e nella costruzione del nuovo roster. Il quarto colpo delle Pantere è di quelli che contano perché arriva una giocatrice di grandissima esperienza, Giorgia Manfrè.

Classe 1992, Giorgia è un centro di 185 centimetri, cresciuta nel Green Basket Palermo e con una decennale carriera in Serie A2 vestendo le maglie di Salerno, San Salvatore Selargius, Orvieto, San Giovanni Valdarno, Patti e Capri. Giocatrice di grandissimo carattere ed esperienza, la Manfrè sarà il fulcro delle nuove Panthers dentro e fuori dal parquet.

“Giorgia è una veterana della Serie A2. – ha dichiarato coach Massimo Romano – Il suo rendimento è stato sempre costante durante gli anni ed è letteralmente una garanzia sotto canestro. Ho avuto la fortuna di allenarla per due anni ad Orvieto ed è stata la prima giocatrice che abbiamo contattato per costruire la squadra. Dovrà infatti fungere da collante per un gruppo giovane, in questo la sua esperienza e la sua propensione naturale alla leadership ci daranno una grandissima mano”.

Le ARAN Cucine Panthers Roseto sono liete di comunicare di aver raggiunto l’accordo, per la stagione 2022/2023, con la giocatrice Sofia Dell’Olio. Classe 1998 la Dell’Olio è un centro di 192 centimetri, cresciuta tra le fila dell’Olimpia Pesaro e del Basket Girls Ancona, che ha alle spalle diverse stagioni nel campionato di Serie A2 con le maglie di Ancona, Faenza, Umbertide e Firenze.

“Sofia è reduce da un buon campionato con Firenze. – ha dichiarato coach Massimo Romano – È stata un elemento fondamentale per la squadra fiorentina, facendosi trovare pronta nel sostituire Reani in quintetto quando si è infortunata. Quest’anno per lei sarà fondamentale nel suo percorso di crescita, sono convinto che è una giocatrice che migliorerà molto dal punto di vista fisico, tecnico e mentale. Ci aspettiamo grandi cose in un reparto che sarà per noi fondamentale vista l’agguerrita concorrenza delle avversarie, straniere nella maggior parte dei casi”.