“Giordano Bruno e la ruota delle vicissitudini”, la presentazione del libro

SPOLTORE – Venerdì 8 aprile alle ore 18 in diretta streaming sulla pagina Facebook di Inpress Events & Communication, Anna Maddalena Belcaro, dirigente scolastica e scrittrice, presenterà il suo ultimo libro, il romanzo “Giordano Bruno e la ruota delle vicissitudini. Avventure filosofiche” (Ianieri edizioni). L’autrice, intervistata da Giovanni Criscione, affronterà i temi chiave del libro: l’idea di infinito e la grande attualità del pensiero di Giordano Bruno. Figura chiave nello sviluppo del pensiero moderno per le sue straordinarie intuizioni sull’universo e la materia e per l’approccio laico alla filosofia, Bruno fece conoscere all’Europa la teoria di Copernico ed elaborò un sistema filosofico, basato sull’idea di infinito, dei mille mondi che popolano l’universo, sull’omogeneità della materia organica e inorganica, sulla piccolezza dell’uomo, su un dio inteso come energia e forza vitale. L’autrice nel suo romanzo ambienta le vicende del filosofo nolano in un mondo parallelo ma simile al nostro, scrivendo un finale diverso da quello che tutti conosciamo.

