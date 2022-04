“Catarsi”, la mostra fotografica di Maria Lisa Brozzetti a Pescara

PESCARA – La Libreria Ubik di Pescara nella centralissima via Firenze continua con la promozione della rassegna dedicata all’arte presentando a partire da venerdì 8 aprile alle 18.30 le fotografie di Maria Lisa Brozzetti a cura di Miriam Di Francesco e che saranno osservabili fino al 29 aprile.

Catarsi, questo è il nome del progetto artistico, nasce dall’incontro di Maria Lisa Brozzetti, studentessa di astrofisica, con la fotografia e il collettivo per la trasformazione culturale: Aware – Bellezza Resistente.

Le opere di Maria Lisa narrano le fasi della libertà del corpo della donna slegata da preconcetti e sovrastrutture in cui, attraverso il gioco di colori, vibra di indipendenza ed emancipazione. Un appuntamento, a partire dal giorno dell’inaugurazione, per entrare nel pieno della primavera con i colori della purificazione per scoprire l’obiettivo di Maria Lisa: unire arte e scienza.

Maria Lisa Brozzetti nasce a Perugia nel 1995 e qui fa ritorno nel 2013 per dedicarsi agli studi in astrofisica. Da sempre appassionata di fotocamera e di scatto, nei primi anni del liceo prende in mano una vecchia reflex del padre e si avvicina alla fotografia analogica. Dai primi scatti ad oggi non ha più smesso di fare ricerca, con l’obiettivo di fondere arte e scienza.