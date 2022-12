GiocaCultura a Giulianova tra laboratori di archeologia e filastrocche

Giulianova si veste del calore del Natale. Il 10 e 11 dicembre, laboratori di archeologia con i Saturnalia e di musica con le filastrocche di Rodari

GIULIANOVA – Prenderà il via il prossimo fine settimana la nuova programmazione di “GiocaCultura Natale”, la tradizionale serie di appuntamenti in chiave natalizia dedicata a bambini e ragazzi, organizzata dai Musei civici e dalla Biblioteca Civica “Vincenzo Bindi” di Giulianova.

Fino al 7 gennaio infatti, saranno di nuovo le operatrici del servizio educativo museale a guidare i giovani cittadini in esperienze culturali attraverso la creatività e il gioco, dalle letterine pop -up alla musica con le melodie natalizie, dalle radici romane del Natale all’arrivo della Befana con l’argilla.

Si parte sabato 10 dicembre alle 16.30 con “Io, Saturnalia. Il Natale dei Romani” a cura di Andrea Mazzarulli. Partendo dalla celebrazione dei Saturnalia, la festa in onore del dio Saturno celebrata dai cittadini romani attorno al solstizio d’Inverno, si ripercorreranno le tradizioni antiche e lo scambio di doni, tra cui i “sigilla”, statuine di argilla da cui derivano quelle del presepe odierno.

I bambini, dopo la visita al museo archeologico Torrione “La Rocca” e una breve spiegazione sul mestiere dell’archeologo, si cimenteranno nella realizzazione di una statuetta da portare a casa.

Domenica 11 dicembre invece, sempre alle 16.30, sarà la volta di “Natale in musica con Rodari”. Guidati da Simona Cinciripini, i bambini si divertiranno a fare propria, con varie modalità, la “Filastrocca del Natale” di Gianni Rodari. Dopo un gioco sulla “body percussion” per presentarsi, la filastrocca diventerà protagonista. Ne ascolteranno la versione musicale ed infine costruiranno con materiali di recupero delle maracas a tema natalizio per poterla “musicare” al meglio.

Per informazioni sui costi ed effettuare le prenotazioni obbligatorie, è possibile chiamare il numero 0858021290 o scrivere a museicivici@comune.giulianova.te.it

Si ricorda inoltre che la Pinacoteca civica “Vincenzo Bindi” è aperta alla visita il sabato, la domenica e i festivi, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 20. Tutti gli aggiornamenti sugli appuntamenti di GiocaCultura Natale e non solo, sono disponibili sulla pagina Facebook ed Instagram del Polo Museale Civico di Giulianova e sui siti web pinacotecabindi.it e visitgiulianova.com.