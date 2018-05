Gianna Nannini a Francavilla al Mare il 10 agosto

FRANCAVILLA AL MARE – A pochi giorni dalla presentazione ufficiale del calendario delle manifestazioni estive, il sindaco di Francavilla al Mare Antonio Luciani svela il primo, grande nome dell’estate 2018. Dopo il successo dei concerti in Germania e nei palasport italiani, “Fenomenale – Il Tour” continua con nuove date estive nelle location più prestigiose d’Italia e nei festival più importanti d’Europa: la rocker si esibirà infatti in Piazza Sant’Alfonso a Francavilla al Mare il 10 agosto con un emozionante e imperdibile live. Il tour vede una formazione d’eccezione composta da Davide Tagliapietra e Thomas Festa alle chitarre, Will Medini alle tastiere, sequenze e programmazioni, Daniel Weber al basso, Moritz Muller alla batteria, Isabella Casucci, Annastella Camporeale e Roberta Montanari ai cori. In questi speciali concerti estivi, che seguono gli appuntamenti nei più importanti palazzetti dello sport italiani che si sono conclusi lo scorso 21 aprile con un live di grande successo al Pal’ Art Hotel di Acireale – CT, Gianna Nannini riproporrà le canzoni del nuovo album di inediti “Amore gigante” in un crescendo in cui si alterneranno tutti i suoi successi.

Il concerto di Gianna Nannini si inserisce in un nuovo format di spettacolo pensato dall’assessorato al Turismo del Comune di Francavilla. La Nannini sarà infatti protagonista del “Francavilla Rock&love festival”, contenitore che prevede oltre all’appuntamento del 10 agosto, un altro concerto il 4 agosto in piazza Sirena con una performance musicale di primo livello i cui dettagli verranno svelati sabato prossimo.

La formula del concerto della Nannini sarà quella già sperimentata lo scorso anno in occasione di manifestazioni specifiche quali il Blubar Festival. Per chi vorrà, infatti, vi sarà la possibilità di prenotare posti a sedere a pagamento. La platea verrà divisa in due settori, uno al costo di 20 e uno al costo di 30 euro, mentre il resto della piazza sarà a disposizione del pubblico che vorrà fruire gratuitamente del concerto. I biglietti per il tour, prodotto e organizzato da F&P Group, sono disponibili in prevendita sul sito di TicketOne (www.ticketone.it) e in tutti i punti vendita autorizzati. RTL 102.5 è radio partner ufficiale del tour.