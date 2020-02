Gianluca Desiderio nuovo presidente Comitato Cri Pescara

PESCARA – Con la chiusura dei seggi e gli scrutini immediatamente successivi è terminata la giornata elettorale della Croce Rossa che, in tutta Italia, ha visto coinvolti 497 Comitati territoriali. Per il Comitato di Pescara, Gianluca Desiderio, volontario della Croce Rossa dal 2012, è stato eletto Presidente. Succede a Fabio Nieddu, presidente uscente, in carica dal 2016. Salvo ricorsi, la proclamazione degli eletti e, quindi, l’effettiva investitura, avverà presumibilmente ‪venerdì prossimo‬ da parte dell’ufficio elettorale Regionale.

“É una grande emozione questa che sto vivendo oggi – ha detto Desiderio – in quanto sto assumendo una carica prestigiosa. Mi onora poter rappresentare i Volontari e tutti i soci della Croce Rossa di Pescara sperando di essere all’altezza del ruolo, finora ricoperto da persone illustri e di grandi qualità come il mio predecessore, avv. Fabio Nieddu. Sono consapevole dell’immenso patrimonio umano e materiale che abbiamo a disposizione grazie all’immenso lavoro di chi mi ha preceduto pertanto, durante i prossimi anni, cercherò di arricchirlo sempre più per metterlo sempre a disposizione della nostra comunità.

Affiancheranno Gianluca Desiderio quali membri del consiglio direttivo in seno al Comitato di Pescara, Nieddu Fabio, Ponte Vincenzo, Montebello Valentina e la rappresentante del gruppo dei giovani Cri, Chiara Fierini. A dargli una mano, seppur non eletti, saranno anche Maiuri Rosy, Di Santo Roberto e Barbiero Cristiano candidati al consiglio che, a prescindere dall’esito delle elezioni, avevano espresso la disponibilità, insieme agli eletti, a mettersi comunque a disposizione per il bene del Comitato CRI di Pescara e della popolazione che quotidianamente supportiamo”.

Chiara Fierini, ha dichiarato: “candidarmi a Consigliere dei giovani, è stata una scelta che ho maturato con la consapevolezza della responsabilità che mi assumevo nei confronti dei giovani volontari di Pescara. Insieme a loro avremo degli obiettivi da condividere, portarli avanti e raggiungerli. Spero tanto di esserne all’altezza”.

Un caloroso augurio a tutto il nuovo consiglio direttivo da parte di tutti i soci del Comitato di Pescara.