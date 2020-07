Giancarlo Di Vincenzo designato Prefetto della Provincia di Pescara

PESCARA – Si comunica che nella seduta del 6 luglio 2020, il Consiglio dei Ministri ha designato quale Prefetto della provincia di Pescara il dr. Giancarlo Di Vincenzo, di cui si trascrive il curriculum vitae:

Prefetto Dott. Giancarlo Di Vincenzo. Nato a Chieti il 19 gennaio 1965, è coniugato ed ha tre figli.

È laureato in Giurisprudenza ed è abilitato all’esercizio della professione di Avvocato. Entrato in carriera nell’ottobre 1994, con decorrenza 1° gennaio 2008, è stato promosso alla qualifica di Viceprefetto. Anteriormente alla nomina a Prefetto, avvenuta il 1° aprile 2019, ha prestato servizio presso le seguenti sedi, con gli incarichi a fianco indicati:

– Brescia, dove è stato Vice Capo di Gabinetto, Capo della Segreteria di Sicurezza e Responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile; dal gennaio 2003 è stato destinatario di un incarico ulteriore ai sensi del D.M. 3 marzo 2004, relativo alla “Sicurezza sul lavoro ed emersione del lavoro nero”;

dal 21 febbraio 2003 all’11 maggio dello stesso anno è stato anche Dirigente dell’Area V: “Diritti civili, cittadinanza e condizione giuridica dello straniero, immigrazione e diritto d’asilo”.

– Roma- Ministero, Gabinetto del Ministro, dal 12 maggio 2003, ove ha svolto le funzioni di Dirigente in posizione di staff: “Consulente per l’ambiente e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco” nell’ambito dell’Ufficio V: Protezione civile; contestualmente è stato Segretario del Comitato di Coordinamento per l’alta sorveglianza sulle grandi opere;

dal 2 maggio 2006, è stato Dirigente in posizione di staff: “Consulente per la cooperazione multilaterale” nell’ambito dell’Ufficio VIII – Affari internazionali del Gabinetto del Ministro; in tale contesto ha partecipato a numerosi fori internazionali, tra i quali G8, G6, occupandosi, tra l’altro, di lotta al terrorismo internazionale e alla criminalità.

– Genova, dal 10 marzo 2010, ove ha svolto le funzioni di Capo dell’Ufficio di staff nell’ambito dell’Ufficio del Rappresentante dello Stato e della Conferenza Permanente, dove si è occupato anche della realizzazione della Stazione Unica Appaltante;

– Roma- Ministero, Gabinetto del Ministro, dal 1° settembre 2010, ove è stato Dirigente in posizione di staff: “Consulente per la sicurezza territoriale”, nell’ambito dell’Ufficio II: Ordine e Sicurezza Pubblica, contestualmente svolgendo le funzioni di componente della Commissione per la legalità tra il Ministero dell’Interno e Confindustria;

dal 16 gennaio 2012 ha svolto le funzioni di Capo Ufficio di staff: “Consulente per gli Affari Generali e per l’innovazione” nell’ambito dell’Ufficio Affari Generali.

– Dipartimento per le politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, dal 13 febbraio 2017, ove, nell’ambito degli Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Dipartimento, è stato Capo Ufficio di staff dell’Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento.

– Dal 5 giugno 2018 è Capo della Segreteria Tecnica del Ministro.

Tra gli incarichi disimpegnati nel corso della carriera si ricorda la partecipazione in qualità di:

Presidente della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Iseo e Rovato;

Commissario Straordinario dei Comuni di Incudine, Tavernole sul Mella e di Odolo;

Presidente Supplente della Commissione Provinciale di Vigilanza sui pubblici spettacoli.

É autore di numerose pubblicazioni sulle tematiche d’interesse dell’Amministrazione dell’Interno.

É stato insignito dell’onorificenza di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana.