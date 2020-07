Città Sant’Angelo, Tari: nuove modalità, scontistiche e agevolazioni

CITTÁ SANT’ANGELO – Nuove modalità per la TARI a Città Sant’Angelo, scontistiche e agevolazioni previste per tutti. I termini di scadenza sono tre e sono fissati nei mesi di luglio, settembre e novembre. Nonostante l’avvio del porta a porta e lo stravolgimento dovuto al riassetto nel periodo di chiusura forzato dovuto alla pandemia, le aliquote non sono state toccate. È stato possibile rimanere sulla stesso piano, grazie al raggiungimento del 70% di raccolta differenziata.

Le novità sostanziali, volute dall’Amministrazione comunale che ha accolto i solleciti e le richieste di cittadini e attività, sono:

Scontistica dei due mesi per le attività che sono rimaste chiuse durante il periodo di chiusura forzata a causa della pandemia di covid (compilando il modulo di autocertificazione incluso nelle bollette).

Scontistica per chi ha un disabile a casa.

Scontistica per chi ha un figlio all’università fuori sede.

Scontistica per due anni per chi apre attività sia nel Centro Storico sia in zona Villa Cipressi.

Scontistica per due anni per nuove residenze nel Centro Storico e in zona Villa Cipressi.

Scontistica per due anni per laboratori d’arte ed esposizione d’arte nel Centro Storico e in zona Villa Cipressi.

Una scelta fortemente voluta dalla Giunta Comunale che ha lavora costantemente per ottenere queste scontistiche, in modo da essere concretamente al fianco dei cittadini e di chi sceglie Città Sant’Angelo. Nelle nuove agevolazioni per la TARI il Sindaco, Matteo Perazzetti, ha voluto tendere una mano anche a laboratori e esposizioni d’arte perché: ”ritengo – dice il primo cittadino angolano – che sia un volano per la nostra economia e per il nostro turismo. Avere attività come musei e laboratori, ci permette di impreziosire, ancora di più, un borgo straordinariamente pieno di arte come quello di Città Sant’Angelo. Per noi, è di grandissima importanza”.