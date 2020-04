Giambattista Amoroso costruttore ed architetto di grande successo in Argentina

RAPINO – Giambattista “Juan” Amoroso nacque a Rapino, l’11 giugno del 1860, da Guglielmo (trentaseienne “calzolaio” figlio di Giambattista e Liberata Francione) e da Carolina Paolucci (trentaseienne “filatrice” figlia di Nicola e Angela D’Anniballe). I genitori di Giambattista si sposarono, dinanzi al sindaco Raffaele Bozzelli, l’8 novembre del 1850. Giambattista giovanissimo decise di non imitare nel lavoro il padre e volle apprendere il lavoro da muratore.

Il passo tra essere un dipendente e divenire un piccolo costruttore fu, per lui, assai breve. Da documenti argentini risulta che, prima di emigrare, fece nella sua Rapino diversi lavori stradali e la realizzazione del nuovo cimitero. Poi, nel 1888, la decisione di attraversare l’oceano per raggiungere l’Argentina. All’inizio lavorò per conto della ditta “Medici”.

Successivamente Giambattista Amoroso, oramai “Juan Bautista”, con passione e professionalità seppe imporsi come affermato costruttore. Ingegnoso seppe divenire, da autodidatta, “architetto di se stesso”. Era molto spesso lui a progettare i lavori da realizzare. Costruì decine e decine di fabbricati, ville e palazzi. Realizzò alberghi e ne arrivò a possedere alcuni. Sebastian Costa, presidente della “Sociedad Italiana”, volle che fosse lui a progettare e realizzare l’imponente nuova sede della società.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”