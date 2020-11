Gestione dei bandi di finanziamento, diretta facebook del CSV Abruzzo

In programma il 25 novembre avrà una durata di circa 45 minuti. Per il pubblico sarà possibile intervenire in diretta con le proprie domande utilizzando la chat dedicata

REGIONE – Gran parte delle attività degli Enti di Terzo Settore passa attraverso la partecipazione a bandi di finanziamento emanati da soggetti pubblici, amministrazioni locali, fondazioni e altre tipologie di enti. Selezionare attentamente i bandi ai quali partecipare e saper rispondere adeguatamente rappresentano elementi chiave per la vita delle associazioni, così come la corretta gestione del finanziamento, una volta ottenuto, e tutti gli step fino alla completa rendicontazione delle spese sostenute.

L’argomento sarà al centro della prossima Pillola formativa del Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo intitolata “La gestione dei bandi di finanziamento”, prevista per mercoledì 25 novembre alle ore 18:00 e trasmessa in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del CSV Abruzzo.

Ospiti di Gennaro Tupitti saranno Tiziana Arista, esperta di politiche pubbliche per lo sviluppo, e Concetta Trecco, Dottore commercialista e esperta in materia di Terzo Settore. Alba Impicciatore dell’Associazione Sordi Italiani di Teramo curerà, come nelle precedenti occasioni, la traduzione in tempo reale nella Lingua Italiana dei Segni.

L’incontro avrà una durata di circa 45 minuti. Per il pubblico sarà possibile intervenire in diretta con le proprie domande utilizzando la chat dedicata.

L’iniziativa conclude il secondo ciclo di Pillole formative che il CSV Abruzzo ha scelto di dedicare a diversi argomenti riconducibili alla tematica della sostenibilità. Tutte le puntate sono trasmesse sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del CSV Abruzzo dove restano disponibili anche successivamente alla diretta.