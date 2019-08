Geremia Mancini su Carlo Delle Piane: “L’Abruzzo perde un suo grande figlio”

“Nel 2012 fu felice ed orgoglioso di ricevere a Montesilvano il “Moschettiere d’Abruzzo – Premio Zimei”

Carlo Delle Piane è stato un attore che ha saputo essere interprete, attraverso una lunghissima carriera, della storia del Cinema Italiano dal 1948 ad oggi. Carlo Delle Piane ha lavorato con Totò, Sordi, Fabrizi e con registi come Pupi Avati vivendo fino all’ultimo, con grande passione e professionalità, il cinema di oggi. Il suo orgoglioso sentirsi abruzzese si manifestò in tutta la sua interezza quando, nel 2012, tornò nella “sua” Terra per ricevere il “Moschettiere d’Abruzzo – Premio Zimei”. In quella occasione volle visitare anche “Casa D’Annunzio” a Pescara. Per Geremia Mancini: “l’Abruzzo perde un suo grande figlio. Io perdo un amico. Un abbraccio alla cara Anna Crispino sua adorata moglie”.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”

Foto: 2012 Carlo Delle Piane ringrazia per aver ricevuto il “Moschettiere d’Abruzzo – Premio Zimei” accanto a lui la moglie Anna Crispino e Geremia Mancini