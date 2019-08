Collage e manipolazioni, a Giulianova mostra e incontri di fotografia

Sabato 31 agosto l’inaugurazione sulla terrazza di Palazzo Bindi con gli artisti Cinzia Aze e Gaetano De Crecchio

GIULIANOVA – Per il programma Giulia Eventi Estate 2019, l’Associazione di Promozione Sociale “Riqua”, in partnership con il Polo Museale Civico di Giulianova e con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura, propone Collage e Manipolazioni, un evento dedicato alla fotografia contemporanea che vedrà dal 31 agosto al 28 settembre un ciclo d’incontri con gli artisti a cura di Emanuela Amadio, euna mostra nelle sedi museali degli artisti Gaetano De Crecchio, Cinzia Aze, Davide Trabucco e il collettivo Kublaiklan, a cura di Bianca Cavuto in collaborazione con Sirio Maria Pomante, direttore t.s. dei civici musei.

Un appuntamento con la fotografia giunto alla sua seconda edizione, dopo “Com’è profondo il mare”, sempre a cura di Emanuela Amadio, dell’estate 2018 che ha visto la partecipazione delle autrici italiane Ilaria Abbiento, Novella Oliana, Daniela d’Arielli e Chiara Arturo, all’interno della rassegna di incontri “Giovedì in terrazza” proposti dalla direzione museale a Palazzo Bindi. L’obiettivo è quello di stimolare la riflessione sulla fotografia contemporanea in Abruzzo, di portare a conoscenza della cittadinanza i progetti fotografici di una nuova generazione di autori e di rispondere all’esigenza dei fotografi che desiderano aggiornarsi e confrontarsi su temi di respiro internazionale, che vanno al di là delle competenze di natura tecnica.

Gaetano De Crecchio, autore abruzzese, ha un approccio sperimentale alla fotografia: lavora con il foro stenopeico e stampa le immagini su supporti atipici. Cinzia Aze, fotografa romagnola, è conosciuta per i collage fotografici e l’uso di un linguaggio pop.Davide Trabucco, giovane fotografo bolognese, e fontanesi, misterioso instagramer italiano, utilizzano la manipolazione digitale per ricreare situazioni verosimili o paradossali. I primi tre racconteranno la loro esperienza fotografica al pubblico attraverso una serie di produzioni inerenti il tema della rassegna. Il collettivo Kublaiklan darà voce a fontanesi, l’autore anonimo da milioni di follower su Instagram, portando a Giulianova l’esperienza di Gibellina Photoroad 2019.

L’evento si aprirà sabato 31 agosto alle ore 21.00 sulla suggestiva terrazza di Palazzo Bindi sul corso Garibaldi, con un talk moderato da Emanuela Amadio, fotografa e docente, che dialogherà con Cinzia Aze e Gaetano De Crecchio, con il coinvolgimento del pubblico. Uno spazio sarà infatti riservato proprio alle domande e alle riflessioni, dopo un’introduzione sul tema del collage e della manipolazione analogica e digitale. Al termine del talk si andrà in visita all’esposizione delle opere dei quattro artisti, allestite in un inedito incontro con le collezioni museali di archeologia e di scultura, ovvero presso la Cappella de Bartolomei e la Sala di Scultura “R. Pagliaccetti”, entrambe in piazza della Libertà, e nel Museo archeologico “Torrione La Rocca” in via del Popolo. La mostra osserverà i seguenti orari e giorni di apertura: dal martedì alla domenica dalle ore 21:00 alle ore 23:00; dal 7 Settem-bre, sabato e domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 18:30.

La partecipazione ai talk e la visita alla mostra sono gratuite. Per i talk si consiglia la prenotazione attraverso il servizio di richiesta ticket messo a disposizione su Eventbrite.