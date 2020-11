Il Garante dei servizi dell’infanzia e dell’adolescenza nei Borghi d’Abruzzo

CHIETI – I Borghi abruzzesi di Pacentro, Villalago, Quadri, Scanno e Pennapiedimonte accolgono la proposta del Kiwanis Chieti Pescara G.D’Annunzio circa l’introduzione della figura del Garante dei servizi dell’infanzia e dell’adolescenza all’interno dei comuni.

Un’iniziativa importante e significativa a favore dell’infanzia e dell’adolescenza in occasione del Kiwanis One Day “Un Club, Una città, Un garante” con lo scopo di portare avanti, a livello locale, gli stessi obiettivi e le stesse finalità perseguite a livello sia nazionale che regionale.

Il G.A.D.I.A., opera in un contesto più piccolo, dove è più facile prestare efficacemente il proprio intervento, con le seguenti funzioni:

Promuove iniziative a tutela dei diritti dell’infanzia

Monitora l’applicazione della Convenzione ONU

Segnala all’A.G. gli abusi sui minori

Collabora con gli uffici e servizi comunali e gli altri Enti preposti alla tutela dei minori.

In accordo con la Convenzione sui Diritti del Fanciullo stipulata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con la legge n.176/91 che prevede, all’art. 18 comma 2, che “al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e dai rappresentanti legali del fanciullo nell’esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo”.

La Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza è il trattato sui diritti umani maggiormente ratificato al mondo e in 30 anni è stata determinante nel migliorare la vita dei bambini, bambine e adolescenti. Ha ispirato i Governi a adottare nuove leggi e stanziare nuovi fondi per aumentare l’accesso dei bambini ai servizi e godere dei propri diritti. Ha contribuito a cambiare la percezione sull’infanzia e l’adolescenza, garantendo a bambini e ragazzi un nuovo protagonismo.