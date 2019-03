Gabriele Tarquini ingaggiato dall’Asd Turismo Podismo

La squadra del Presidente Luca Delli Compagni ingaggia il campione del mondo di automobilismo e rafforza il gruppo con gli atleti Marco Visci e Laalami Cherkaoui

GIULIANOVA – Colpo grosso per L’Asd Turismo Podismo. Gabriele Tarquini, campione del mondo di turismo Fia World Touring Car Cup è il neo tesserato dell’associazione sportiva teramana. Laureatosi campione del mondo a 56 anni, Tarquini è il più anziano della storia, entrando così a far parte del Guinness dei primati. Ma la sua passione per lo sport è senza confini, tanto che pratica tantissime discipline e la corsa è una delle attività alla base della sua preparazione fisica tra un campionato e l’altro.

“Amo tutti gli sport e corro ogni volta che posso”, dice Gabriele Tarquini, “ho partecipato a tante gare e per due volte sono stato anche alla Maratona di New York, nel 2000 e nel 2005, registrando un personale di 3 ore e 14 minuti”. In queste settimane Tarquini è nella sua città natale, Giulianova, dove opera l’associazione Turismo Podismo, si gode la famiglia, gli amici e si prende del tempo per correre.

“L’ingresso in società di Gabriele Tarquini rappresenta un vero onore”, dice il presidente di Turismo Podismo Luca Delli Compagni, “lui è un punto di riferimento nel mondo dello sport ed è un testimonial perfetto per la disciplina della maratona. Oltre a dare lustro a questo sport, porta in alto il nome di Giulianova”.

La società di runner Turismo Podismo si rafforza inoltre con l’ingresso di due nuovi atleti. Dopo l’italo-etiope Binyam Adugna entrano in società Marco Visci e Laalami Cherkaoui.

Marco Visci, giovane mezzofondista dell’atletica Vomano, per la stagione sportiva 2019, vestirà la maglia del team di Turismo Podismo. Il giovane atleta classe 1993, risiede a Civitella Alfedena (Aq), dopo aver maturato un’esperienza a livello giovanile con la blasonata Società dell’atletica Vomano, andrà a rinforzare il progetto della compagine del Presidente Luca Delli Compagni. Ottimo esordio stagionale per il neo acquisto con la maglia di Turismo podismo, alla 20esima edizione della corsa di Miquel manifestazione Internazionale di km 10, dove si è classificato all’undicesimo posto, tra i 5000 partecipanti, con l’ottimo riscontro cronometrico di 31’29”, risultato da considerare straordinario se si considera che l’atleta, è costretto ad allenarsi in pessime condizioni climatiche, molto spesso sotto neve e ghiaccio. Laalami Cherkaoui, atleta Marocchino con permesso di soggiorno in Italia, vanta un personale di 1 h 02 minuti nella mezza maratona

“L’arrivo di Marco Visci e Laalami Cherkaoui, arricchisce ulteriormente il progetto di Turismo Podismo, grazie all’entusiasmo del responsabile tecnico Gabriele Di Giuseppe” questo è stato il commento del Presidente Luca Delli Compagni.