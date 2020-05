Gabriele Antonio Taresco da Elice per trovare fortuna in Pennsylvania

ELICE – Gabriele Antonio Taresco nacque a Elice, in provincia di Pescara, in “contrada Santo Agnello”, il 27 febbraio del 1900, da Giuseppe (quarantaseienne “contadino” – figlio di Sabatino e Maria Grazia Cappelli) e Filomena Taresco (quarantunenne “contadina” figlia di Giuseppe ed Anna). L’atto di nascita fu registrato dinanzi al segretario Vincenzo Impacciatore. Assolto il servizio militare il giovane decise di tentare il “sogno americano”.

Giunse ad “Ellis Island”, nel 1920, a bordo del piroscafo “Duca d’Aosta”. Stabilì la sua residenza a Johnstown , Contea di Cambria, in Pennsylvania . In questa cittadina era presente una nutrita comunità di emigranti abruzzesi. Gabriele all’inizio, come molti, lavorò in miniera. Successivamente trovò lavoro al “Morgan Café” (vi rimarrà per ben venticinque anni).

Divenne proprietario del ”Imperial Hotel” (dove serviva ricette abruzzesi e faceva arrivare prodotti dall’Italia) in Locust Street. Gabriele sposò Mary Febo (nata a Johnstown, il 18 maggio 1914, da Alfonso e Clara La Valle emigrati da Città Sant’Angelo e giunti ad “Ellis Island” a bordo della nave “ Friedrich der Grosse”). Gabriele e Mary ebbero quattro figli: Joseph, Rita Ann (n. 1939 – m. 1954) e Donald (1939 – 2019). Gabriele fu membro della “St. Anthony’s Catholic Church” di Johnstown e “Order Sons of Italy”. Gabriele Antonio TARESCO morì, per problemi cardiaci, a Johnstown il 3 marzo del 1952. La moglie, Mary Febo, morì il 9 febbraio del 1985.

Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”