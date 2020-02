Futura Volley Teramo alla seconda casalinga, questa sera arriva Vasto

TERAMO – Torna in campo la Serie C e la LG Impianti Futura Volley Teramo riparte con la seconda gara consecutiva interna. In casa delle biancorosse, questa sera arriva la Pallavolo San Gabriele Vasto per la prima giornata di ritorno. La squadra di Mattia De Angelis è reduce dal pesante ko incassato in casa della capolista Volley Pescara 3 con un netto 3-0 (25-11: 25-23; 26-24) ed è a 4 lunghezze dalla zona playoff.

Vasto, in precedenza, aveva atterrato Nereto 3-0, ma anche Montesilvano (3-2) e, ad inizio campionato, l’Edas Torrevecchia Teatina, diretta concorrente. Poche soddisfazioni contro le big, però, perdendo al tie-break contro Giulianova e raccogliendo 0 punti poi con L’Aquila e Pratola.

La Futura vorrà confermare l’ottima marcia interna che ha portato 5 vittorie su 6 gare, perdendo solo quella con Pescara e lasciando via solo un set nelle altre. Le atlete di coach Mario Arrizza, ex di turno, arrivano dal ko in Coppa Abruzzo contro la stessa Pescara, in una semifinale giocata a ritmi altissimi per due ore. Al momento è quarto posto, alla vigilia di un mese infuocato con 4 partite impegnative e da non sottovalutare affatto.

Giornata che potrebbe rivelarsi propizia per staccare qualche altra rivale in classifica, approfittando dello scontro diretto tra Giulianova (terza) e L’Aquila (quinta). Nella gara di andata, che aveva aperto la stagione, in casa delle vastesi finì con un secco 3-0 della Futura (21-25; 20-25; 21-25). Si gioca alle 20:30 odierne alla Palestra San Gabriele di Teramo, con la direzione di gara affidata a Leo Cozzi (I Arbitro) e Massimo Micalessi (II Arbitro).