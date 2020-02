Pescara, rapina nei pressi di una rivendita di preziosi: individuati gli autori

PESCARA – Nel pomeriggio di ieri, i poliziotti della Squadra Volante hanno rintracciato, nei pressi delle Poste Centrali, gli autori della rapina consumata nel pomeriggio del 6 febbraio u.s. presso la locale via Venezia, angolo via Lucania. In quella circostanza le Volanti erano intervenute a seguito di richiesta di aiuto al 113 da parte di un giovane il quale era stato rapinato della somma di euro 335; somma appena ricevuta dalla vendita di una collana in oro, in un negozio “Compro-Oro”.

All’uscita dalla rivendita di preziosi, il giovane era stato avvicinato, in strada, da un uomo e da una donna, i quali lo avevano dapprima minacciato e strattonato, poi gli avevano strappato il portafogli contenente la somma in questione. I poliziotti, visionando le immagini delle vicine telecamere, avevano riconosciuto uno dei 2 responsabili per I.G., 37enne originario di Giulianova, già noto per i suoi precedenti penali e di polizia.

Le ricerche dei responsabili hanno avuto esito positivo e nel pomeriggio di ieri i poliziotti hanno rintracciato entrambi presso le Poste Centrali, potendo quindi identificare anche la donna per R.C., 30enne originaria di Potenza, con precedenti per reati contro il patrimonio. I due soggetti, pertanto, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria e dovranno rispondere per il reato di rapina, in concorso.