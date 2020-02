Da Poggiofiorito alla guerra in Vietnam, storie di due abruzzesi

Marco Polo Smigliani coraggioso “Marines” in Vietnam. Decorato con la “Purple Heart”. Domenic Smigliani, suo zio, fu ucciso in combattimento, sempre in Vietnam, nel 1971. Entrambi nati a Poggiofiorito in provincia di Chieti.

POGGIOFIORITO – Marco Polo Smigliani è nato a Poggiofiorito (CH) nel 1948. A dieci anni emigrò con i suoi per gli Stati Uniti. Gli Smigliani stabilirono la loro residenza in Hyde Park a Boston. Marco Polo superò in fretta la grande difficoltà di non parlare l’inglese e seppe integrarsi al meglio. Amò subito l’America e fu volontario per la Guerra del Vietnam nel Corpo dei Marines. Fu addestrato al “Marine Corps Recruit Depot Parris Island” a Port Royal in South Carolina.

Successivamente venne inquadrato nel “1st Battalion” – “9th Marines” – “3rd Marine Division” e inviato in Vietnam (arrivò nel gennaio del 1969). Fu mitragliere “A Shau Valley” nell’operazione “Dewey Canyon”. Si guadagnò la “Purple Heart” (decorazione militare degli Stati Uniti assegnata in nome del Presidente ai feriti o uccisi in servizio con l’ esercito americano). Venne ferito più volte e per ultimo, in maniera più grave, da un cecchino vietnamita al braccio sinistro (ne porta ancora le cicatrici).

Per questo fu poi rimandato negli Stati Uniti. Da allora non ha più cessato di essere al fianco degli ex combattenti di quella tragica guerra. É autorevole membro di diverse associazioni: “Military Order of the Purple Heart”; “Veteran Service Officers”; “Department of Veterans Affairs”; “Disabled American Veterans “ e “ Marine Corps ­ Law enforcement foundation”. E’ relatore durante i “ Memorial Day”. Ama ripetere: “Quando diventi un marine, sei un marine per tutta la vita”. Attualmente serve come “America’s Patriot Veterans Advocate”. E’ sposato ed ha tre figli. Vive nel New Jersey.

Domenic Smigliani suo zio, nato il 30 aprile del 1933, combatté anche lui in Vietnam ( come Sergente di fanteria del 2nd Battalion – 506th Infantry -101st Airborne Division) dove era arrivato il 26 gennaio del 1971. Cadde ucciso in combattimento, nella provincia di Thua Thien, il 27 luglio del 1971. Domenic Smigliani viveva nel Massachusetts, era sposato e aveva un figlio. Ricevette la “Purple Heart” “alla memoria”

Nelle foto: Marco Polo smigliani e Domenic Smigliani.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”