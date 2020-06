Furfaro e Vaccari all’assemblea PD Abruzzo del 6 giugno

REGIONE – Si terrà domani sabato 6 giugno alle 16.30 in diretta Facebook l’Assemblea dei segretari e delle segretarie di circolo del Pd Abruzzo. Parteciperanno Stefano Vaccari e Marco Furfaro, responsabili nazionali rispettivamente dell’organizzazione e della comunicazione del Pd. Per il segretario del Pd Abruzzo Michele Fina si tratta di “un passaggio fondamentale di un lavoro che non abbiamo abbandonato dall’inizio dell’emergenza, continuando a coinvolgere e discutere con tutte le articolazioni del partito, a cominciare dai circoli e dagli amministratori. La presenza di esponenti di rilievo del Pd nazionale ci permette di trasmettere a quel livello priorità, proposte, esigenze, preoccupazioni”.

