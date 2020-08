Franco Ghilardi e Irene De Vettor, prime conferme in casa Panthers Roseto

ROSETO DEGLI ABRUZZI – I primi punti fermi della stagione 2020/21 in casa Panthers Roseto sono le riconferme di coach Franco Ghilardi e dell’esterna veneziana classe 2000 Irene De Vettor.

Con il tecnico ortonese, responsabile tecnico dell’Abruzzo a livello femminile, prosegue per il settimo anno consecutivo un percorso straordinario che ha portato enorme valore aggiunto al nostro club e soprattutto una crescita tecnica costante di tutte le atlete. Tra queste uno degli esempi più emblematici è proprio quello di Irene, diventata nel biennio in canotta Panthers giocatrice di livello assoluto per la categoria e reduce da un campionato di Serie B a oltre 10 punti di media.

FRANCO SULLE PANTHERS

“Mi fa piacere rimarcare la netta crescita che ha avuto questa società: ora sembra tutto bello e c’è grande entusiasmo, ma negli anni siamo passati attraverso tanti momenti difficili, superandoli con lavoro, compattezza e una grande unità di intenti. Riparto con grande entusiasmo come sempre, ma sono convinto che in questa stagione ci siano i presupposti per fare qualcosa di ancora più importante”.

FRANCO SU IRENE

“L’ho portata a Roseto due anni fa su segnalazione di alcuni amici: era poco impiegata in Serie C e rischiava quasi di smettere, ora è una protagonista in B e può giocare anche al piano di sopra. Ha avuto una grande crescita tecnica e mentale, sposando in pieno il progetto Panthers: lo dimostra anche il suo nuovo tatuaggio sulla caviglia!”.

IRENE SULLE PANTHERS

“Rimanere qui per me è stata una scelta naturale: ho trovato un ambiente fantastico dentro e fuori dal campo, e sono convinta che possiamo ancora crescere tanto assieme. Peccato esserci fermate sul più bello lo scorso anno, ma abbiamo tanta voglia di ricominciare, divertirci e divertire il pubblico di Roseto che ci vuole sempre più bene”.

IRENE SU FRANCO

“Di lui posso dire solo cose belle: mi ha migliorata in tutti gli aspetti del gioco e soprattutto ho sempre avvertito la sua fiducia, che ritengo la cosa più importante per esprimermi in campo al 100%”.