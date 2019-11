Francesco Sacco nuovo responsabile settore cinfilo ENDAS Abruzzo

Il presidente Simone D’Angelo affida il nuovo dipartimento ad un pezzo da novanta: “darà un valore aggiunto e di prestigio al nostro Ente”

REGIONE – Il responsabile regionale del settore cinofilo dell’ENDAS Abruzzo è Francesco Sacco, professionista che svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale. È Istruttore Cinofilo per la formazione di Unità Cinofile da Soccorso e collabora attivamente con numerose associazioni di Protezione Civile. Operatore Cino-tecnico specializzato nel recupero comportamentale, sia a terra sia in acqua, di cani fobici o che presentano vari livelli di aggressività, dai casi meno preoccupanti fino a casi in cui era già stata proposta la soppressione come unica soluzione.

Dall’esperienza nel soccorso e negli sport cinofili, nel 2016 fonda Abruzzo K9, associazione specializzata nella formazione di cani da soccorso in selezione olfattiva e, in collaborazione con il DOC-Lab dell’Università di Teramo, sta sviluppando i nuovi protocolli di ricerca di persone scomparse.

“Un settore che, più di altri, unisce attività sportive ed attività socialmente utili. Sono sicuro che Francesco darà un valore aggiunto e di prestigio al nostro Ente.” dichiara il presidente regionale ENDAS Simone D’Angelo “La nascita del settore cinofilo dell’ENDAS Abruzzo è la nostra risposta al sempre più frequente tema dell’abbandono del proprio amico a quattro zampe. Metteremo in atto iniziative formative ed impattanti al fine della sensibilizzazione su questo importante tema”.