Francesca Casmiri è la Miss Abruzzo 2021, i nomi delle altre fasce

NERETO – Francesca Casmiri, 23 anni di Pescara, è stata eletta Miss Abruzzo 2021 al termine della finale regionale del concorso Miss Italia, svoltasi a Nereto, presso l’anfiteatro Brecht. Francesca è una studentessa e un’indossatrice, ma nel tempo libero ama andare in palestra e praticare nuoto. Il suo sogno nel cassetto è quello di diventare un attrice.

Questo evento era l’ultima tappa regionale del concorso Miss Italia e ha visto come protagoniste 24 concorrenti e alla fine della selezione ha preso forma la squadra che, capitanata da Francesca Casmiri, rappresenterà l’Abruzzo alle prefinali nazionali, previste per la prima decade di dicembre in una sede non ancora ufficializzata dalla Miren di Patrizia Mirigliani, agenzia organizzatrice del concorso di bellezza più longevo d’Italia.

Le altre ragazze che hanno conquistato le ambite fasce regionali sono Martina Valenti (Cepagatti, Miss Cinema), Sveva Zimbaro (Lanciano, Miss Rocchetta Bellezza), Vivian La Penna (San Salvo, Miss Sorriso), Chiara Focaroli (Rieti, Miss Be Much), Clizia Lanciotti (Pescara, Miss Sport), Livia De Lauretis (Giulianova, Miss Miluna) e Ylenia Ciccocioppo (Lanciano, Miss Eleganza).

La giuria era impreziosita dalla presenza del Professor Francesco Cianciarelli, alla 681^ presenza in una commissione di un concorso di bellezza femminile, recordman mondiale che tra poco tempo riceverà il riconoscimento ufficiale del suo primato. Durante la serata, le ragazze hanno proposto diverse uscite, tra cui una in abito bianco, della Toi Spose, sponsor da diversi anni del noto concorso. La serata, presentata da Alex De Palo, è stata resa ancora più gradevole dalle esibizioni della cantante Chiara Scataglia, di Aurora Polidori e Matteo Di Matteo (ballerini della scuola New Club Dance Academy di Fedra Ferrari) e di Francesca Forgione, ballerina della scuola Jardin de la Danse di Diana Martelli.