Francavilla, tennis: avanzano gli Italiani agli Internazionali d’Abruzzo

FRANCAVILLA AL MARE – Si sono chiusi oggi, giovedì 26 aprile, gli ottavi di finale allo Sporting Club di Francavilla Valle Anzuca degli Internazionali d’Abruzzo di Tennis per il singolo. Non sono mancate ancora una volta emozioni e sorprese. Sono andati avanti nel singolo Pellegrino, Griekspoor, Coppejans e Quinzi, mentre per il torneo di doppio si sono giocati i quarti di finale.

Risultati del 26 aprile 26 2018

Men’s

Singles – Second Round

[WC] A. Pellegrino (ITA) d [7] V. Galovic (CRO) 63 26 63

T. Griekspoor (NED) d [8] R. Olivo (ARG) 76(7) 64

[LL] K. Coppejans (BEL) d A. Collarini (ARG) 64 36 75

[WC] G. Quinzi (ITA) d [Q] L. Vanni (ITA) 76(2) 62

Men’s

Doubles – Quarterfinals

K. Krawietz (GER) / A. Mies (GER) d [1] G. Duran (ARG) / J. Salisbury (GBR) 76(5) 64

[4] D. Molchanov (UKR) / I. Zelenay (SVK) d R. Arneodo (MON) / A. Hoang (FRA) 62 76(3)

Andrea Pellegrino è stato se vogliamo la sorpresa di giornata, battendo il solido croato Galovic. Tre set piuttosto tirati, il pubblico ha gradito. Idem per quanto riguarda l’olandese Griekspoor, due set combattutissimi per avere la meglio sul quotato argentino Olivo. Tre set ha impiegato anche Coppejans (Belgio) su Collarini (Arg). Bellissimo il match tutto italiano tra due tennisti che si allenano insieme: l’ex enfant prodige Gianluigi Quinzi ha sconfitto Luca Vanni, ex 100 del mondo. Comunque vada, domani almeno un italiano sarà in semifinale, visto che uno dei match del programma è tra Quinzi e Pellegrino.

Programma di venerdì 27 aprile 2018

CENTER COURT start 11:30 am

[WC] F. Baldi (ITA) vs [Q] A. Hoang (FRA)

Not Before 2:00 pm

[WC] G. Quinzi (ITA) vs [WC] A. Pellegrino (ITA)

Not Before 4:30 pm

C. Ruud (NOR) vs M. Donati (ITA)

GRANDSTAND start 11:30 am

[LL] K. Coppejans (BEL) vs T. Griekspoor (NED)

K. Krawietz (GER) / A. Mies (GER) vs [WC] J. Ocleppo (ITA) / A. Vavassori (ITA)

[4] D. Molchanov (UKR) / I. Zelenay (SVK) vs [2] A. Behar (URU) / M. Gonzalez (ARG)

Ci attende un’altra grande giornata di tennis, ci sono i quarti di finale con tanto pathos per conoscere chi riuscirà ad andare avanti sino alla fine del torneo. Pomeriggio intensissimo quindi, con la novità che non ci sarà più l’ingresso gratuito per le giornate di venerdì, sabato e domenica. Previsti biglietti giornalieri e mini abbonamenti; prezzi dei biglietti 10 euro (5 per i bimbi al di sotto di 12 anni, free per gli under 6), abbonamenti di 3 giorni invece 25 euro.